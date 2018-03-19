Пожар на крупнейшем рынке в Черновцах тушили более пяти часов: три человека пострадали

Пожар потушили лишь к вечеру

В результате пожара на территории Калиновского рынка в Черновцах пострадали три человека.

Об этом сообщил molbuk.ua заместитель главного врача Центра экстренной медицинской помощи Сергей Паушак.

По его словам, один человек отравился угарным газом. Еще двух человек со рваной раной пальцев и разорванными связками на ноге госпитализировали в больницу и травмпункт.

По данным спасателей, пожар, возникший в секторе продажи ковров на площади около 1000 м кв, тушили более пяти часов. В 19:05 огонь был полностью ликвидирован

К тушению были привлечены 23 единицы техники и 66 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, что 19 марта в Черновцах вспыхнул масштабный пожар на Калиновском рынке.

Калиновский рынок, который появился еще в начале 90-х, считается одним крупнейших в Украине.