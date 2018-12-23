Пожар на ярмарке во Львове: восстановят работу торговых палаток без нагревательных приборов Сегодня, 19:47 171 Цей матеріал також доступний українською @lvivtoday_/Twitter Наличие газовых баллонов в деревянных домиках рождественской ярмарки во время обследование не зафиксировано

На рождественской ярмарке во Львове после 17:00 восстанавливают работу объектов рождественской ярмарки, которые не требуют использования нагревательных приборов.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Отмечается, что комиссия в Галицком районе провела обследование 82 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков – НВ) на площади Рынок и 108 деревянных домиков на проспекте Свободы по соблюдению правил противопожарной безопасности, наличию газового оборудования, электрических обогревающих устройств.

Кроме того, комиссия обследовала 11 деревянных домиков в Сыховском районе.

Наличие газовых баллонов в деревянных домиках рождественской ярмарки во время обследование не зафиксировано.

Также сообщается, что в ходе проведенных обследований участники рождественской ярмарки получили листовки-памятки по соблюдению правил противопожарной безопасности.

Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва на ярмарке во Львове

Ранее сообщалось, власти Львова принял решение закрыть работу ярмарки в центре города, где произошел взрыв газового баллона в домике одного из ресторанов, до получения результатов расследования и решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время известно о пяти пострадавших в результате взрыва, из которых двое находятся в реанимации.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.

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Взрыв на рождественской ярмарке во Львове: число пострадавших увеличилось до пяти

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