Пожар на арсенале возле Балаклеи: основные очаги возгорания локализованы

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Информации о пострадавших пока нет
Фото: ГСЧС Украины

Информации о пострадавших пока нет

По состоянию на 19.30 четверга, 3 мая, очагов пожара на складе боеприпасов в окрестностях Балаклеи Харьковской области не наблюдается.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Основные очаги пожара локализованы. На отдельных участках продолжаются работы по тушению. Наблюдается значительное уменьшение территории возгорания и задымления", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, военные и пожарные продолжают тушить возгорания травы на территории не разминированной технической площадки.

Напомним, что утром 3 мая на территории 65 арсенала возле Балаклеи вспыхнул пожар с последующей детонацией боеприпасов. Причиной новых взрывов стала военная техника, которая наехала на снаряд во время тушения возгорания травы в районе арсенала.

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