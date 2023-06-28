«Украина защищает от врага ключевые постулаты Конституции»: Залужный поздравил украинцев

28 июня, 10:52
Поделиться:
Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина готова оказывать сопротивление незваным гостям, напомнил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, поздравляя украинцев с Днем Конституции.

«Сегодня Украина защищает от врага ключевые постулаты своей Конституции. Ежеминутно Вооруженные Силы противостоят российским оккупантам, защищают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность нашей родины», — напомнил Залужный.

Видео дня

Он подчеркнул, что Украина не только «суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое» государство, как зафиксировано в Конституции, но и «единое, крепкое, отважное и готовое оказывать сопротивление незваным гостям».

Читайте также:

Экземпляр Конституции Украины, на котором приносит присягу президент во время инаугурации (Фото:golos.com.ua) 27 лет Конституции Украины. Почему существовало 15 проектов Основного закона и как за него голосовали в историческую ночь — самые интересные факты

«Весь украинский народ демонстрирует непоколебимую верность и твердость в тяжелой борьбе за свои конституционные права и свободы. Правда на нашей стороне», — подчеркнул Валерий Залужный.

В среду, 28 июня, Украина отмечает День конституции — в честь 27-й годовщины принятия Основного закона в Верховной Раде. Этот праздник является государственным, однако все выходные в дни государственных праздников в Украине сейчас отменены из-за военного положения.

27 лет назад в этот день 315 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие Конституции независимой Украины. Этому предшествовала знаменитая конституционная ночь — почти сутки, в частности ночь на 28 июня, парламентарии дискутировали и окончательно утверждали проект нового документа.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   День Конституции Валерий Залужный

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X