«Мы на светлой стороне, и Господь — с нами». Президент Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и помолился за Украину

24 апреля, 08:45
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Владимир Зеленский (Фото:Скриншот)

Владимир Зеленский (Фото:Скриншот)

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и прочел молитву в Софийском соборе в Киеве.

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В поздравлении президент Зеленский пожелал украинцам победы в войне с Россией.

«Мы преодолеваем темные времена. В этот светлый день я и большинство из нас не в светлых одеждах. Но мы боремся за светлую идею. На светлой стороне. И на нашей стороне – правда, люди, Господь и высшее небесное сияние», — говорит президент.

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Зеленский также прочитал молитву, в которой попросил бога беречь защитников Украины, дать здоровье и долгой жизни всем украинцам – детям и взрослым – и стойкости тем, кто потерял близких. В молитве президент также упомянул мирные города Украины, пострадавшие от преступных обстрелов РФ.

«На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание. С верой и уверенностью я поздравляю всех вас с праздником Пасхи и Пасхой. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!» – отметил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=_i-ht0wqWEU
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Софийский собор Владимир Зеленский Пасха 2022 Война России против Украины

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