Позакрывать окна и избегать тополей. Киевлян предупредили о сильных порывах ветра 13 мая

Сильный ветер в столице прогнозируют до конца суток

В воскресенье, 13 мая, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также в ведомстве напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев, веток или травмировании ими людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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