Позакрывать окна и избегать тополей. Киевлян предупредили о сильных порывах ветра 13 мая

В воскресенье, 13 мая, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
Также в ведомстве напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев, веток или травмировании ими людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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