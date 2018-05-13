Позакрывать окна и избегать тополей. Киевлян предупредили о сильных порывах ветра 13 мая

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Сильный ветер в столице прогнозируют до конца суток
Фото: pixabay

Сильный ветер в столице прогнозируют до конца суток

В воскресенье, 13 мая, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также в ведомстве напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев, веток или травмировании ими людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее синоптики рассказали о капризах погоды в Украине в ближайшие дни.

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