СБУ расследует появление в квартире журналиста Портникова записывающего устройства 12 августа, 09:50 По словам Виталия Портникова, он обнаружил записывающее устройство у себя под диваном (Фото:Николай Княжицкий/Facebook)

Служба безопасности Украины устанавливает обстоятельства появления в квартире журналиста Виталия Портникова скрытого записывающего устройства.

Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в управлении СБУ во Львовской области.

О диктофоне с повербанком для продолжительной записи разговоров в квартире Портникова сообщил накануне народный депутат от Евросолидарности Николай Княжицкий, опубликовав соответствующее фото.

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«Как депутат Верховной Рады прошу СБУ немедленно приехать и возбудить дело. Мы же не знаем, кто и с какой целью установил это устройство: наши службы, зарубежные или криминалитет», — написал он у себя в Facebook.

По словам самого журналиста, обнаружить технику удалось во время уборки под диваном.

«Я не подозреваю никого, я хочу дождаться экспертизы», — прокомментировал он ситуацию.

В свою очередь в СБУ заявили, что начали по данному факту уголовное производство по ч.1 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины (до четырех лет лишения свободы).

Кроме того, уже назначены экспертизы, которые должны установить, «действительно ли обнаруженный предмет является специальным техническим средством и может ли он использоваться для негласного получения информации».

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