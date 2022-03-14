В Раду внесли законопроект, по которому СНБО сможет «замораживать» смену местной власти на удерживаемых РФ территориях 14 марта, 17:19 Цей матеріал також доступний українською В удерживаемом Херсоне российские кафиры планируют провести референдум о создании «ХНР». В городе проходят постоянные проукраинские протесты (Фото:REUTERS)

На рассмотрение Верховной Рады представлен законопроект № 7157, согласно которому СНБО в период военного положения будет иметь полномочия признавать отдельные временно удерживаемые российскими войсками территории Украины как временно оккупированные, а соответственно и деоккупированными после их освобождения.

Такое решение СНБО будет вводить в действие указом президента, сообщается на сайте партии Слуга народа.



«Признание территорий временно оккупированными повлечет за собой установление на них специального правового режима, который предусматривает, в частности, запрет на проведение на них выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей, местных и любых других референдумов и непризнание Украиной их последствий в случае их проведение оккупационными властями», — сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации и военной обстановки на тех или иных территориях, признанных временно оккупированными, СНБО будет иметь полномочия вводить дополнительные меры с целью их деоккупации, препятствования установлению на них оккупационных властей и использования их для дальнейшего наступления российских войск.

В частности, речь идет об установлении особенностей реализации права собственности на имущество и его наследовании, особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории, перемещении товаров в/из нее.

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