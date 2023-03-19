Путин в Мариуполе. Пропагандистские СМИ показали видео «визита» 19 марта, 10:17 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)

По данным росСМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Появилось видео из его ночной поездки.

Соответствующие кадры обнародовало российское пропагандистское информагентство РИА Новости в Telegram.

По их сообщениям, Путин прибыл в Мариуполь якобы на вертолете, проехал по городу на автомобиле, осмотрел несколько объектов и пообщался с местными жителями.

Видео дня

На опубликованных видео показано, что Владимир Путин якобы ездит по ночному городу и посещает Мариупольскую филармонию, из которой убрали клетки, для фейкового трибунала над пленными бойцами.

Также по данным росСМИ, во время поездки Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который «докладывал президенту о строительных работах в захваченном городе и его окрестностях».

«Визит» Путина в Мариуполь состоялся несколько дней спустя после годовщины авиаудара России из драмтеатра.

В субботу, 18 марта, российский диктатор Владимир Путин приехал в Крым. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ и именно в годовщину российского псевдореферендума на украинском полуострове.

18 марта 2014 г. после незаконного референдума был подписан «договор» между Россией и марионеточными персонажами из Крыма.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», ведь страна-агрессор не является участницей Римского статута.