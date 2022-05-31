Уникальные кадры: обнародовано видео боевых вылетов ВСУ на Азовсталь

31 мая, 13:47
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Всего было совершено семь таких вылетов, в которых участвовали 16 вертолетов Ми-8 (Фото:Коллаж НВ)

Всего было совершено семь таких вылетов, в которых участвовали 16 вертолетов Ми-8 (Фото:Коллаж НВ)

В распоряжении журналистов оказалось редкое видео боевых вылетов вертолетов ВСУ для доставки помощи защитникам осажденного РФ Мариуполя, удерживавшим позиции на территории Азовстали.

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Уникальные кадры были обнародованы во вторник, 31 мая, порталом Днепр Оперативный.

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, экипажи Ми-8 летали в Мариуполь по два борта, а однажды вылетели сразу четыре.

Видео дня

Всего в операции участвовало 16 вертолетов, два из которых сбили.

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В целом же было совершено семь таких вылетов, во время которых украинским военным доставили оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие, а также подкрепление в виде 72 бойцов полка Азов.

https://www.youtube.com/watch?v=vQ3fGHAj2Jk
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Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, с самого начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время около 6 тысяч оккупантов.

В свою очередь захватчики наносили по их позициям на Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории заводе гражданских закончилась 7 мая.

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После того, как военное руководство заявило о выполнении защитниками Мариуполя поставленных перед ними задач и приказало обеспечить сохранение жизней личного состава украинские бойцы сложили оружие, и город временно перешел под контроль РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ми-8 Вертолеты Азовсталь Полк Азов ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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