Уникальные кадры: обнародовано видео боевых вылетов ВСУ на Азовсталь 31 мая, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Всего было совершено семь таких вылетов, в которых участвовали 16 вертолетов Ми-8 (Фото:Коллаж НВ)

В распоряжении журналистов оказалось редкое видео боевых вылетов вертолетов ВСУ для доставки помощи защитникам осажденного РФ Мариуполя, удерживавшим позиции на территории Азовстали.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Уникальные кадры были обнародованы во вторник, 31 мая, порталом Днепр Оперативный.

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, экипажи Ми-8 летали в Мариуполь по два борта, а однажды вылетели сразу четыре.

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Всего в операции участвовало 16 вертолетов, два из которых сбили.

В целом же было совершено семь таких вылетов, во время которых украинским военным доставили оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие, а также подкрепление в виде 72 бойцов полка Азов.

Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, с самого начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время около 6 тысяч оккупантов.

В свою очередь захватчики наносили по их позициям на Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории заводе гражданских закончилась 7 мая.

После того, как военное руководство заявило о выполнении защитниками Мариуполя поставленных перед ними задач и приказало обеспечить сохранение жизней личного состава украинские бойцы сложили оружие, и город временно перешел под контроль РФ.

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