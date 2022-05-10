Появилось видео уничтожения самого современного танка РФ 10 мая, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Т-90М был подбит с помощью обыкновенного ручного гранатомета (Фото:Скриншот видео donikroman/Twitter)

В соцсетях появилось видео уничтожения украинскими военными самого современного танка на вооружении российской армии Т-90М «Прорыв».

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как рассказал у себя в Twitter волонтер Роман Доник, вражеская бронетехника была подбита бойцами терробороны с помощью обыкновенного ручного гранатомета.

Видео дня

«Пафосный танк был уничтожен бойцами ВСУ Харьковского 227-го батальона 127-й бригады ТРО гранатометом „Карл Густав“ (Grg m/48)», — рассказал он в описании к обнародованному видео.

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