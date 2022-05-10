Появилось видео уничтожения самого современного танка РФ

10 мая, 11:15
Цей матеріал також доступний українською
Т-90М был подбит с помощью обыкновенного ручного гранатомета (Фото:Скриншот видео donikroman/Twitter)

Т-90М был подбит с помощью обыкновенного ручного гранатомета (Фото:Скриншот видео donikroman/Twitter)

В соцсетях появилось видео уничтожения украинскими военными самого современного танка на вооружении российской армии Т-90М «Прорыв».

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как рассказал у себя в Twitter волонтер Роман Доник, вражеская бронетехника была подбита бойцами терробороны с помощью обыкновенного ручного гранатомета.

Видео дня

«Пафосный танк был уничтожен бойцами ВСУ Харьковского 227-го батальона 127-й бригады ТРО гранатометом „Карл Густав“ (Grg m/48)», — рассказал он в описании к обнародованному видео.

https://twitter.com/donikroman/status/1523925065909342210
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/970977796905617/
https://www.youtube.com/embed/YizoVDub8GE
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Танки Российская агрессия Российские танки Российская военная техника Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X