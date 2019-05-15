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Появилось видео уничтожения позиции с минометными расчетами оккупационных сил РФ

Вчера, 16:54
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Появилось видео уничтожения позиции с минометными расчетами оккупационных сил РФ - фото

Скриншот с видео Анатолия Штефана

В результате удара двое оккупантов ликвидированы, еще двое получили ранения

В Сети появилось видео уничтожения Объединенными силами позиции оккупационных войск РФ с минометными расчетами.

Как рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан, оно было снято на Донбассе в конце апреля.

По словам военного, из-за провокационных обстрелов украинских военных из запрещенного минскими соглашениями вооружения было принято решение об адекватном ответе и уничтожению позиции противника, откуда велся огонь.

В результате успешных действий боевой группы К-2 из состава 54 ОМБр ВСУ были ликвидированы двое оккупантов, еще двое получили ранения.

Кроме того, ОС уничтожили два миномета противника 120 мм и 82 мм.

Теги:   Минометный обстрел ВСУ Видео Донбасс ООС

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