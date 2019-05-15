Появилось видео уничтожения позиции с минометными расчетами оккупационных сил РФ Вчера, 16:54 859 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Анатолия Штефана В результате удара двое оккупантов ликвидированы, еще двое получили ранения Скриншот с видео Анатолия Штефана

В Сети появилось видео уничтожения Объединенными силами позиции оккупационных войск РФ с минометными расчетами.

Как рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан, оно было снято на Донбассе в конце апреля.

По словам военного, из-за провокационных обстрелов украинских военных из запрещенного минскими соглашениями вооружения было принято решение об адекватном ответе и уничтожению позиции противника, откуда велся огонь.

В результате успешных действий боевой группы К-2 из состава 54 ОМБр ВСУ были ликвидированы двое оккупантов, еще двое получили ранения.

Кроме того, ОС уничтожили два миномета противника 120 мм и 82 мм.