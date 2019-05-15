Появилось видео уничтожения позиции с минометными расчетами оккупационных сил РФ
В Сети появилось
видео уничтожения Объединенными силами позиции оккупационных войск РФ с
минометными расчетами.
Как рассказал
офицер ВСУ Анатолий Штефан, оно было снято на Донбассе в конце апреля.
По словам военного,
из-за провокационных обстрелов украинских военных из запрещенного минскими
соглашениями вооружения было принято решение об адекватном ответе и уничтожению
позиции противника, откуда велся огонь.
В результате
успешных действий боевой группы К-2 из состава 54 ОМБр ВСУ были ликвидированы
двое оккупантов, еще двое получили ранения.
Кроме того, ОС
уничтожили два миномета противника 120 мм и 82 мм.