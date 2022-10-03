Бойцы Нацгвардии уничтожили элитное подразделение РФ — видео 3 октября, 14:09 Российское элитное подразделение было уничтожено на Донецком направлении (Фото:Кадр видео Нацгвардия)

Бойцы Национальной гвардии показали видео уничтожения одного из элитных подразделений РФ.

Ролик опубликован на YouTube-канале Нацгвардии.

«Одно из спецподразделений Нацгвардии, выполняющее боевые задания на Донецком направлении, уничтожило элитное подразделение РФ», — говорится в подписи к видео.

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В комментарии Украинской правде представители Нацгвардии уточнили, что ролик был снят в конце сентября.

Ранее появилось видео, как спецназовцы Центра специальных операций А Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.



