Бойцы Нацгвардии уничтожили элитное подразделение РФ — видео
Российское элитное подразделение было уничтожено на Донецком направлении (Фото:Кадр видео Нацгвардия)
Бойцы Национальной гвардии показали видео уничтожения одного из элитных подразделений РФ.
Ролик опубликован на YouTube-канале Нацгвардии.
«Одно из спецподразделений Нацгвардии, выполняющее боевые задания на Донецком направлении, уничтожило элитное подразделение РФ», — говорится в подписи к видео.
В комментарии Украинской правде представители Нацгвардии уточнили, что ролик был снят в конце сентября.
Ранее появилось видео, как спецназовцы Центра специальных операций А Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.