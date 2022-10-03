Бойцы Нацгвардии уничтожили элитное подразделение РФ — видео

3 октября, 14:09
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Российское элитное подразделение было уничтожено на Донецком направлении (Фото:Кадр видео Нацгвардия)

Российское элитное подразделение было уничтожено на Донецком направлении (Фото:Кадр видео Нацгвардия)

Бойцы Национальной гвардии показали видео уничтожения одного из элитных подразделений РФ.

Ролик опубликован на YouTube-канале Нацгвардии.

«Одно из спецподразделений Нацгвардии, выполняющее боевые задания на Донецком направлении, уничтожило элитное подразделение РФ», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Hj-gDgTXQMs&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

В комментарии Украинской правде представители Нацгвардии уточнили, что ролик был снят в конце сентября.

Ранее появилось видео, как спецназовцы Центра специальных операций А Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

https://www.youtube.com/embed/dhHooJkg1pA

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Нацгвардия Украины Донецкая область Война России против Украины

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