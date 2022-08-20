Гайдай показал видео уничтожения ремонтной базы с техникой оккупантов в Луганской области 20 августа, 12:13 В поселке Лотиково уничтожили крупную ремонтную базу оккупантов (Фото:Кадр видео t.me/luhanskaVTSA)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал видео уничтожения ремонтной базы оккупантов с военной техникой в поселке Лотиково.

Ролик он обнародовал в своем Telegram-канале.

Накануне Гайдай сообщил, что в поселке Лотиково уничтожили ремонтную базу оккупантов, где находилось большое количество военной техники.

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По его словам, всего было уничтожено около ста единиц техники и порядка полусотни оккупантов.

После этого ремонтной базы в поселке, где стояла пара танков и разнообразная тяжелая техника, уже не существует.

14 августа ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной. Гайдай сообщил, что уничтожили более ста наемников, среди них — есть заместители Евгения Пригожина, который является куратором ЧВК.

16 августа произошел взрыв на базе оккупантов в захваченном Лисичанске, там были ликвидированы около 100 военных регулярной армии РФ.

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