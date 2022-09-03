Николаевские десантники уничтожили два танка и живую силу российских оккупантов 3 сентября, 19:00 Украинские десантники уничтожили два танка и живую силу российских оккупантов (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили два танка и живую силу русских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Десантно-Штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram.

Вооруженные силы Украины за сутки, 2 сентября, уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники . Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов.



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