Появилось видео ночного прилета по оккупантам в Мелитополе
В результате удара по Мелитополю были ликвидированы около 100 российских военных (Фото:Скриншот видео Риа-Мелитополь)
В соцсетях появилось видео из временно подконтрольного РФ Мелитополя Запорожской области, где в ночь на понедельник, 8 августа, ВСУ нанесли удар по позициям российских захватчиков.
На обнародованных кадрах запечатлен момент прилета одного из украинских снарядов, который вызвал настоящий восторг оператора, ставшего очевидцем настигшего оккупантов возмездия.
«Погнали, братики… Есть!», — прокомментировал он работу ВСУ.
По данным Риа-Мелитополь, целями удара стали местный аэродром и бывший завод РЕФМА.
Как рассказал мэр города Иван Федоров, украинские военные ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.
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