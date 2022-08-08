Появилось видео ночного прилета по оккупантам в Мелитополе 8 августа, 10:21 В результате удара по Мелитополю были ликвидированы около 100 российских военных (Фото:Скриншот видео Риа-Мелитополь)

В соцсетях появилось видео из временно подконтрольного РФ Мелитополя Запорожской области, где в ночь на понедельник, 8 августа, ВСУ нанесли удар по позициям российских захватчиков.

На обнародованных кадрах запечатлен момент прилета одного из украинских снарядов, который вызвал настоящий восторг оператора, ставшего очевидцем настигшего оккупантов возмездия.

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«Погнали, братики… Есть!», — прокомментировал он работу ВСУ.

По данным Риа-Мелитополь, целями удара стали местный аэродром и бывший завод РЕФМА.

Как рассказал мэр города Иван Федоров, украинские военные ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

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