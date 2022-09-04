Появилось видео обстрела Зеленодольска, в результате которого погиб мальчик 4 сентября, 13:24 Видео обстрела Зеленодольска (Фото:Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко/Telegram)

В субботу, 3 сентября, оккупанты обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области. Появилось видео удара оккупантов по городу, в результате которого погиб девятилетний мальчик, гулявший в сквере.

Соответствующие кадры обнародовал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.



На видео видно, что оккупанты ударили по скверу и проезжей части.

«В сквере гулял мальчик, он погиб. В машине чудом никто не пострадал. Вот что делают россияне. Вот на что они тратят свое оружие. Мир должен знать, что такое война России против Украины. В первую очередь это унесенные жизни мирных людей», — написал Тимошенко.

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В результате обстрелов Зеленодольской общины из Ураганов с использованием кассетных снарядов пострадали 10 человек.

В селе Большая Костромка попадания пришлись по открытым поверхностям, без человеческих потерь. В Зеленодольске повреждены жилые дома, административные здания, объекты промышленной инфраструктуры.

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