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Появилось видео столкновения на перекрестке в Киеве Ford с участвовавшим в погоне патрульным Prius

Вчера, 12:19
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Появилось видео столкновения на перекрестке в Киеве Ford с участвовавшим в погоне патрульным Prius - фото

Киев Оперативный

Нарушителя, за которым гнались патрульные, в итоге задержали

В Сети обнародовали видео ДТП с участием автомобиля Ford и патрульного Prius на пересечении улиц Вышгородской и Ивана Ивашкевича в Киеве.

Соответствующие кадры, снятые на авторегистратор, опубликовал Киев Оперативный.

На них видно, как во время погони за нарушителем сразу нескольких патрульных экипажей в один из служебных автомобилей, который как раз проезжал перекресток, врезался Ford.

Как сообщается, двое полицейских, находившихся в пострадавшей машине, получили травмы.

При этом остальные экипажи продолжили погоню и в итоге задержали нарушителя, когда он врезался на своем Volkswagen в микроавтобус Газель возле Золотых ворот.

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако проходить тест отказался.

Ранее сообщалось, что на перекрестке в Киеве автомобиль Ford врезался в Prius патрульной полиции, который участвовал в погоне за нарушителем.

Теги:   Погоня Киев ДТП Патрульная полиция

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