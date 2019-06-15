Появилось видео столкновения на перекрестке в Киеве Ford с участвовавшим в погоне патрульным Prius Вчера, 12:19 Цей матеріал також доступний українською Киев Оперативный Нарушителя, за которым гнались патрульные, в итоге задержали Киев Оперативный

В Сети обнародовали видео ДТП с участием автомобиля Ford и патрульного Prius на пересечении улиц Вышгородской и Ивана Ивашкевича в Киеве.

Соответствующие кадры, снятые на авторегистратор, опубликовал Киев Оперативный.

На них видно, как во время погони за нарушителем сразу нескольких патрульных экипажей в один из служебных автомобилей, который как раз проезжал перекресток, врезался Ford.

Как сообщается, двое полицейских, находившихся в пострадавшей машине, получили травмы.

При этом остальные экипажи продолжили погоню и в итоге задержали нарушителя, когда он врезался на своем Volkswagen в микроавтобус Газель возле Золотых ворот.

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако проходить тест отказался.

Ранее сообщалось, что на перекрестке в Киеве автомобиль Ford врезался в Prius патрульной полиции, который участвовал в погоне за нарушителем.