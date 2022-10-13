Провел под завалами шесть часов. Появилось видео спасения 11-летнего мальчика в Николаеве

13 октября, 11:00
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Мальчика спасли из-под завалов жилого дома в Николаеве (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области)

Мальчика спасли из-под завалов жилого дома в Николаеве (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области)

Появилось видео спасения 11-летнего мальчика из-под завалов многоэтажки в Николаеве. Дом попал под ракетный удар оккупантов.

Ролик опубликовало главное управление ГСЧС в Николаевской области в Facebook.

https://www.facebook.com/100068965007598/videos/pcb.414046357570861/4516873838437801

В ночь на 13 октября российские ракеты попали в жилой дом в Николаеве. Два верхних этажа разрушены до основания. Повреждены также квартиры с третьего по первый этаж.

Видео дня

Всего российские оккупанты выпустили по Николаеву восемь ракет С-300.

Утром 13 октября из-под завалов дома достали 11-летнего мальчика. Он провел там шесть часов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Николаев ГСЧС Ракетные удары Война России против Украины

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