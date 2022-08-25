Появилось видео со сбитым в День Независимости российским вертолетом Ка-52
Российский вертолет Ка-52 сбили 24 августа (Фото:Воздушные силы ВСУ)
В Сети появилось видео с российским вертолетом Ка-52, который силы Украины сбили в среду, 24 августа.
Ролик опубликован в Telegram-канале СтратКом ВСУ.
«Догорает один из сбитых в День независимости Ка-52», — говорится в подписи к видео.
По данным украинского Генштаба, за сутки 24 августа украинские силы сбили три российских вертолета.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 202 вертолета и 234 самолета.
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