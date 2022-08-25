Появилось видео со сбитым в День Независимости российским вертолетом Ка-52 25 августа, 14:21 Российский вертолет Ка-52 сбили 24 августа (Фото:Воздушные силы ВСУ)

В Сети появилось видео с российским вертолетом Ка-52, который силы Украины сбили в среду, 24 августа.

Ролик опубликован в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

«Догорает один из сбитых в День независимости Ка-52», — говорится в подписи к видео.

По данным украинского Генштаба, за сутки 24 августа украинские силы сбили три российских вертолета.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 202 вертолета и 234 самолета.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.