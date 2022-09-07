Журналист показал брошенные позиции российских десантников в освобожденном Байраке — видео

7 сентября, 16:46
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Во время бегства оккупанты бросили одно из своих крупнокалиберных орудий (Фото:Скриншот видео Тараса Березовца)

Во время бегства оккупанты бросили одно из своих крупнокалиберных орудий (Фото:Скриншот видео Тараса Березовца)

Украинский журналист Тарас Березовец подтвердил освобождение Силами обороны села Байрак в Харьковской области, расположенного южнее Балаклеи.

Кроме того, он обнародовал у себя в соцсетях видео с позиций, брошенных российскими десантниками во время их бегства от ВСУ.

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На нем видно, что оккупанты оставили там не только множество боеприпасов, но и даже одно из своих крупнокалиберных орудий.

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Кроме Байрака, украинские военные освободили также Вербовку, которая находится еще ближе к Балаклее, в результате чего находящаяся там российская группировка оказалась в окружении.

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Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

ВСУ удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Контрнаступление Балаклея Война России против Украины

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