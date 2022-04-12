Азов показал пострадавших в результате химатаки в Мариуполе — видео

12 апреля, 12:04
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты применили неизвестного ядовитого вещества удушающего действия (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты применили неизвестного ядовитого вещества удушающего действия (Фото:Коллаж НВ)

Поддержи НВ

Полк Азов рассказал подробности химической атаки ВС РФ в осажденном Мариуполе, обнародовав видео с пострадавшими.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Как сообщается, несмотря на воздействие неизвестного ядовитого вещества удушающего действия, на данное время они находятся в удовлетворительном состоянии.

Видео дня

Среди пострадавших — трое военнослужащих и одна пожилая женщина. У всех наблюдается гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области ротоглотки и слизистых участков глаз.

Читайте также:
Зло в чистом виде. Какие виды химического оружия есть у России и что о них нужно знать

«Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений», — рассказали в Азове.

Слушайте подкаст на эту тему
https://twitter.com/Polk_Azov/status/1513796108086038533
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Химическое оружие Ядовитые вещества Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X