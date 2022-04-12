Азов показал пострадавших в результате химатаки в Мариуполе — видео 12 апреля, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты применили неизвестного ядовитого вещества удушающего действия (Фото:Коллаж НВ)

Полк Азов рассказал подробности химической атаки ВС РФ в осажденном Мариуполе, обнародовав видео с пострадавшими.

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Как сообщается, несмотря на воздействие неизвестного ядовитого вещества удушающего действия, на данное время они находятся в удовлетворительном состоянии.

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Среди пострадавших — трое военнослужащих и одна пожилая женщина. У всех наблюдается гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области ротоглотки и слизистых участков глаз.

«Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений», — рассказали в Азове.

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