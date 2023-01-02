Появилось видео с последствиями удара по казарме мобилизованных россиян в Макеевке

2 января, 10:56
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В результате ракетного обстрела были уничтожены около 400 оккупантов (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

В результате ракетного обстрела были уничтожены около 400 оккупантов (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

В соцсетях появилось видео с последствиями удара в новогоднюю ночь по расположению ВС РФ во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

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На обнародованных кадрах видно, что в результате ракетной атаки здание местного ПТУ, в котором находились несколько сотен мобилизованных россиян, было полностью уничтожено.

Видео дня

Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, результатом удара стало уничтожение около 400 оккупантов, еще около 300 получили ранения.

https://www.youtube.com/embed/Nbk0zc7Ez-U
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Макеевка Российская агрессия Мобилизация Российские военные Война России против Украины

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