Появилось видео с последствиями удара по казарме мобилизованных россиян в Макеевке 2 января, 10:56 В результате ракетного обстрела были уничтожены около 400 оккупантов (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

В соцсетях появилось видео с последствиями удара в новогоднюю ночь по расположению ВС РФ во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

На обнародованных кадрах видно, что в результате ракетной атаки здание местного ПТУ, в котором находились несколько сотен мобилизованных россиян, было полностью уничтожено.

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Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, результатом удара стало уничтожение около 400 оккупантов, еще около 300 получили ранения.