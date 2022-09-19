Появилось видео с перепуганной TikTok-армией Кадырова после «порки» от ВСУ

19 сентября, 15:38
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На видео кадыровцы пытаются эвакуировать своих раненых (Фото:Коллаж НВ)

На видео кадыровцы пытаются эвакуировать своих раненых (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео с так называемой TikTok-армией кремлевской марионетки в Чечне Рамзана Кадырова после боя с украинскими военными.

Судя по обнародованным кадрам, в результате столкновения оккупанты понесли потери в виде, как минимум, нескольких 300-х, которых пришлось срочно эвакуировать.

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Кроме того, на видео можно также услышать отчаянные крики паникующих кадыровцев, явно не ожидавших такой «порки» от ВСУ.

Видео дня

https://twitter.com/Peter79233966/status/1571818791293558785

В то же время, когда именно и где было снято данное видео, не уточняется.

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Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

https://www.youtube.com/embed/PLUI2rCi1u4

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Чечня Российские военные Кадыровцы Рамзан Кадыров Война России против Украины

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