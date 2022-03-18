Появилось видео с паникой спецназа Росгвардии, попавшего в засаду ВСУ 18 марта, 14:17 Цей матеріал також доступний українською Дальнейшая судьба оккупантов не известна (Фото:Скриншот видео Rob Lee/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео одного из российских солдат, попавшего вместе со своим подразделением под обстрел ВСУ во время вторжения в Украину.

Как сообщает военный эксперт Роб Ли, на опубликованных кадрах запечатлен спецназ Росгвардии.

Попав в засаду, военнослужащие РФ сразу же покинули в панике свои грузовики, не предоставляющие им практически никакой защиты, и попытались спрятаться за МТ-ЛБ, чтобы хоть как-то укрыться от пуль.

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Дальнейшая судьба оккупантов не известна, однако, с учетом российских потерь в Украине и того, что видео было снято еще 24 февраля, к этому времени многих из них, вероятно, уже нет в живых.

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