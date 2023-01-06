Появилось видео с места падения российского самолета, сбитого под Бахмутом
Самолет рухнул в селе Веселая Долина (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)
Журналист Юрий Бутусов обнародовал видео с беспилотника, на котором запечатлено место крушения российского самолета под Бахмутом Донецкой области.
Как сообщается, он был сбит украинской противовоздушной обороной в четверг, 5 января.
Согласно данным Воздушных сил, речь идет о штурмовике Су-25.
Самолет рухнул на территории села Веселая Долина.
Информации о судьбе его пилота не поступало.