Пропажа нашлась. Появилось видео с российским майором Томовым в плену после исчезновения его группы возле Казачьих Лагерей 13 августа, 15:36 Российский майор Томов нашелся в украинском плену (Фото:Скриншот из видео)

В сети появилось видео с российским командиром разведывательной группы майором Томовым. Его группа исчезла возле Казачьих Лагерей во время рейда ВСУ на левый берег Херсонской области несколько дней назад.

Как оказалось, российский офицер попал в украинский плен.

На видео, которое всплыло в сети, майор Томов добровольно сдает позиции своих сослуживцев.

«Юра, все рисуй, только максимально коррекно», — говорят ему за камерой украинские военные.

Видео дня

На этой неделе появились сообщения о высадке ВСУ на левом берегу Днепра и создании нового плацдарма возле Казачьих Лагерей Херсонской области.

Россияне уверяли, что направили туда дополнительные силы и вернули контроль над этим районом. Они опубликовали видео с командиром разведгруппы майором Томовым, который отчитывается об «успешном» выполнении задания.

Но вскоре выяснилось, что видео было смонтировано из старых кадров.

Российские z-пропагандисты устроили настоящую истерику в сети, требуя правды о том, где же майор Томов.