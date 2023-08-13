Пропажа нашлась. Появилось видео с российским майором Томовым в плену после исчезновения его группы возле Казачьих Лагерей
Российский майор Томов нашелся в украинском плену (Фото:Скриншот из видео)
В сети появилось видео с российским командиром разведывательной группы майором Томовым. Его группа исчезла возле Казачьих Лагерей во время рейда ВСУ на левый берег Херсонской области несколько дней назад.
Как оказалось, российский офицер попал в украинский плен.
На видео, которое всплыло в сети, майор Томов добровольно сдает позиции своих сослуживцев.
«Юра, все рисуй, только максимально коррекно», — говорят ему за камерой украинские военные.
На этой неделе появились сообщения о высадке ВСУ на левом берегу Днепра и создании нового плацдарма возле Казачьих Лагерей Херсонской области.
Россияне уверяли, что направили туда дополнительные силы и вернули контроль над этим районом. Они опубликовали видео с командиром разведгруппы майором Томовым, который отчитывается об «успешном» выполнении задания.
Но вскоре выяснилось, что видео было смонтировано из старых кадров.
Российские z-пропагандисты устроили настоящую истерику в сети, требуя правды о том, где же майор Томов.