Украинские военные показали видео с горой трупов российских солдат под Бахмутом

29 декабря, 10:51
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С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 104 тысяч человек убитыми (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 104 тысяч человек убитыми (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

В соцсетях появилось видео Сил обороны, обнаруживших с помощью дрона целую гору трупов военных РФ.

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Как сообщается, опубликованные кадры были сняты под Бахмутом Донецкой области, который российские захватчиков безуспешно штурмуют уже больше полугода.

В результате лобовых атак, для которых используют в основном завербованных в ЧВК Вагнера заключенных, оккупанты несут колоссальные потери.

Видео дня

На обнародованном видео видно более десятка тел, сброшенных друг на друга в общую могилу.

«Пацаны повоевать приехали. Хорошего понемногу. Они навоевались. Лежат, отдыхают», — прокомментировали потери противника украинские военные.

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https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1608344068366503936

Всего же с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине было ликвидировано уже более 104 тысяч россиян.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Бахмут Война России против Украины российские потери

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