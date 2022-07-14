Везет колясочку и улыбается. В Сети появилось видео с девочкой, которая погибла в результате российского обстрела Винницы
Девочка Лиза и ее мама Ирина Дмитриева (Фото:Анатолій Анатоліч / Facebook)
В Сети появилось видео с девочкой из Винницы, которая погибла в результате российского обстрела центра города.
Соответствующие кадры опубликовал блогер Игорь Лаченков.
Обновлено в 19:17. Коллега мамы погибшей девочки сообщила, что женщина находится в реанимации в критическом состоянии.
При этом в благотворительной организации Даун Синдром сообщили, что погибшую девочку зовут Лиза. У нее был синдром Дауна.
«Сегодня наши сердца обливаются кровью, а глаза полны слез, потому что наша многотысячная семья потеряла одного из „своих“. Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не виноватый ребенок. Наш ребенок. Наша маленькая Лиза. Никто не ожидал что новостная лента принесет горе в семью которую мы знаем не один год, в семью которая стала еще одной капелькой в море любви, которой полно родительское сообщество нашей организации», — говорится в сообщении.
На видео видно, что девочка идет по улице и везет коляску. На видео также указано время публикации — 09:38.
Видео снимает, вероятно, мама погибшей девочке. О судьбе женщины пока ничего неизвестно.
В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.
По состоянию на 16:41 известно, что в результате российского удара по Виннице:
- погибли 22 человека (в том числе три ребенка),
- 52 человека (в том числе четыре ребенка) госпитализированы,
- из них 34 человека в тяжелом состоянии,
- повреждены 55 зданий,
- 40 автомобилей.
В Воздушных силах уточнили, что ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.
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