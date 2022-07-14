Везет колясочку и улыбается. В Сети появилось видео с девочкой, которая погибла в результате российского обстрела Винницы 14 июля, 18:16 Девочка Лиза и ее мама Ирина Дмитриева (Фото:Анатолій Анатоліч / Facebook)

В Сети появилось видео с девочкой из Винницы, которая погибла в результате российского обстрела центра города.

Соответствующие кадры опубликовал блогер Игорь Лаченков.

Обновлено в 19:17. Коллега мамы погибшей девочки сообщила, что женщина находится в реанимации в критическом состоянии.

Видео дня

При этом в благотворительной организации Даун Синдром сообщили, что погибшую девочку зовут Лиза. У нее был синдром Дауна.

«Сегодня наши сердца обливаются кровью, а глаза полны слез, потому что наша многотысячная семья потеряла одного из „своих“. Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не виноватый ребенок. Наш ребенок. Наша маленькая Лиза. Никто не ожидал что новостная лента принесет горе в семью которую мы знаем не один год, в семью которая стала еще одной капелькой в море любви, которой полно родительское сообщество нашей организации», — говорится в сообщении.

На видео видно, что девочка идет по улице и везет коляску. На видео также указано время публикации — 09:38.

Видео снимает, вероятно, мама погибшей девочке. О судьбе женщины пока ничего неизвестно.

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

По состоянию на 16:41 известно, что в результате российского удара по Виннице:

погибли 22 человека ( в том числе три ребенка),

в том числе три ребенка), 52 человека ( в том числе четыре ребенка) госпитализированы,

в том числе четыре ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии,

повреждены 55 зданий,

40 автомобилей.

В Воздушных силах уточнили, что ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.