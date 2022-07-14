Везет колясочку и улыбается. В Сети появилось видео с девочкой, которая погибла в результате российского обстрела Винницы

14 июля, 18:16
Девочка Лиза и ее мама Ирина Дмитриева (Фото:Анатолій Анатоліч / Facebook)

Девочка Лиза и ее мама Ирина Дмитриева (Фото:Анатолій Анатоліч / Facebook)

В Сети появилось видео с девочкой из Винницы, которая погибла в результате российского обстрела центра города.

Соответствующие кадры опубликовал блогер Игорь Лаченков.

Обновлено в 19:17. Коллега мамы погибшей девочки сообщила, что женщина находится в реанимации в критическом состоянии.

Видео дня

При этом в благотворительной организации Даун Синдром сообщили, что погибшую девочку зовут Лиза. У нее был синдром Дауна.

«Сегодня наши сердца обливаются кровью, а глаза полны слез, потому что наша многотысячная семья потеряла одного из „своих“. Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не виноватый ребенок. Наш ребенок. Наша маленькая Лиза. Никто не ожидал что новостная лента принесет горе в семью которую мы знаем не один год, в семью которая стала еще одной капелькой в море любви, которой полно родительское сообщество нашей организации», — говорится в сообщении.

На видео видно, что девочка идет по улице и везет коляску. На видео также указано время публикации — 09:38.

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Видео снимает, вероятно, мама погибшей девочке. О судьбе женщины пока ничего неизвестно.

https://www.instagram.com/p/Cf_mnVgPGfu

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs

По состоянию на 16:41 известно, что в результате российского удара по Виннице:

  • погибли 22 человека (в том числе три ребенка),
  • 52 человека (в том числе четыре ребенка) госпитализированы,
  • из них 34 человека в тяжелом состоянии,
  • повреждены 55 зданий,
  • 40 автомобилей.

В Воздушных силах уточнили, что ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

https://www.youtube.com/watch?v=UxpxVzA7Ns4
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Винница Военные преступления Военные преступления РФ Дети Война России против Украины

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