В соцсетях распространили видео, ставшее «наводкой» для уничтожения ЧВК Вагнера в Кадиевке

10 июня, 14:45
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Обнародованное видео было снято за два дня до артудара по базе наемников на стадионе в Кадиевке (Фото:Коллаж НВ)

Обнародованное видео было снято за два дня до артудара по базе наемников на стадионе в Кадиевке (Фото:Коллаж НВ)

В пятницу, 10 июня, в соцсетях распространили видео с наемниками кремлевской ЧВК Вагнера, которое, вероятно, и стало «наводкой» для удара ВСУ, уничтожившего их базу на стадионе в Кадиевке Луганской области.

На нем видно несколько десятков человек в военной форме с элементами гражданской одежды, выстроившихся возле автобусов и другого автотранспорта с рашистским символом «Z».

Видео дня

Как сообщается, видео было снято 7 июня, за два дня до того, как данная группировка российских наемников была уничтожена украинской артиллерией.

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«Видео, за которое от ВСУ им огромная благодарность как за наводку», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

https://twitter.com/buch10_04/status/1535206169429557250
https://twitter.com/samotniyskhid/status/1534859569058529283
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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