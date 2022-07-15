Появилось видео российского удара по центру Винницы

15 июля, 00:05
Удар оккупантов по Виннице (Фото:Скриншот видео Sternenko / Telegram)

Удар оккупантов по Виннице (Фото:Скриншот видео Sternenko / Telegram)

В четверг, 14 июля, российские оккупанты ударили ракетами по центру Винницы. По меньшей мере погибли 23 человека, еще 66 — госпитализированы.

Вечером этого же дня активист Сергей Стерненко опубликовал кадры с камер видеонаблюдения.

На видео видно вспышку от взрыва, а затем на людей сыплются обломки здания.

Видео дня

В четверг, 14 июля, Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. По предварительным данным Нацполиции, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы.

От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома. На месте ракетных ударов начался пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

https://www.youtube.com/watch?v=UxpxVzA7Ns4

Предварительно, РФ выпустила по Виннице четыре ракеты Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря, две из них сбила украинская ПВО. СБУ открыла уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Винница Война России против Украины

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