«Адские подарки». Минобороны впервые показало работу LRU M270 по оккупантам

30 декабря, 17:20
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Французская LRU — одна из европейских модификаций американских РСЗО M270 (Фото:Oryx / Twitter)

Французская LRU — одна из европейских модификаций американских РСЗО M270 (Фото:Oryx / Twitter)

Минобороны впервые опубликовало видео с реактивной системой залпового огня LRU M270, которую Украине передала Франция.

В ведомстве намекнули, что несмотря на новогодние праздники, видео с работой французской LRU M270 по оккупантам будет больше.

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«Говорят, что все сказки заканчиваются свадьбой, а все видеоклипы заканчиваются стрельбой HIMARS. Впервые на экране: LRU/M270A1 после отправки рашистам адских подарков. Внимание! Несмотря на длинные выходные и праздники, скоро будет больше», — сказано в сообщении Минобороны.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceU/status/1608807072073940994?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1608807072073940994%7Ctwgr%5Ee80a218b567b425e923a05ccd63b4441f5688305%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fall%2Fnews%2Fminoborony-vpervye-pokazalo-frantsuzskogo-brata-himars-lru-m270-video

LRU — это французский модернизированный аналог американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270. В свою очередь, M270 является аналогом HIMARS, но имеет гусеничную, а не колесную базу, и несет вдвое больше ракет, чем HIMARS.

Инфографика: НВ

29 ноября министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в арсенале ВСУ теперь есть РСЗО LRU из Франции, не уточнив количество переданных на данный момент систем.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Минобороны Украины Франция Вооружение Война России против Украины

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