«Адские подарки». Минобороны впервые показало работу LRU M270 по оккупантам 30 декабря, 17:20 Французская LRU — одна из европейских модификаций американских РСЗО M270 (Фото:Oryx / Twitter)

Минобороны впервые опубликовало видео с реактивной системой залпового огня LRU M270, которую Украине передала Франция.

В ведомстве намекнули, что несмотря на новогодние праздники, видео с работой французской LRU M270 по оккупантам будет больше.

«Говорят, что все сказки заканчиваются свадьбой, а все видеоклипы заканчиваются стрельбой HIMARS. Впервые на экране: LRU/M270A1 после отправки рашистам адских подарков. Внимание! Несмотря на длинные выходные и праздники, скоро будет больше», — сказано в сообщении Минобороны.

Видео дня

LRU — это французский модернизированный аналог американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270. В свою очередь, M270 является аналогом HIMARS, но имеет гусеничную, а не колесную базу, и несет вдвое больше ракет, чем HIMARS.

Инфографика: НВ

29 ноября министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в арсенале ВСУ теперь есть РСЗО LRU из Франции, не уточнив количество переданных на данный момент систем.

