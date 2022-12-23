Сбежали с большими потерями. Российские морпехи провалили попытку штурма позиций ВСУ — видео

23 декабря, 15:03
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Понеся потери, оккупанты стали спасаться бегством (Фото:Коллаж НВ)

Понеся потери, оккупанты стали спасаться бегством (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео провальной попытки российских морпехов штурмовать позиции украинских защитников.

Соответствующие кадры в пятницу, 23 декабря, обнародовали в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

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На них видно, как подразделение оккупантов при поддержке бронетехники пытается пересечь открытую местность, однако попадает под обстрел Сил обороны, который сопровождался применением дронов со сбрасываемыми фугасами.

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В результате этого россияне оказались разбиты, а выжившие были вынуждены бежать с поля боя, пытаясь утащить с собой раненых.

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«Итог, как всегда одинаковый — позорный побег с бешеными потерями», — прокомментировали фиаско ВС РФ украинские военные.

https://www.youtube.com/embed/4T5cjiQfGtE
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Морпехи Война России против Украины

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