Сбежали с большими потерями. Российские морпехи провалили попытку штурма позиций ВСУ — видео 23 декабря, 15:03 Понеся потери, оккупанты стали спасаться бегством (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео провальной попытки российских морпехов штурмовать позиции украинских защитников.

Соответствующие кадры в пятницу, 23 декабря, обнародовали в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

На них видно, как подразделение оккупантов при поддержке бронетехники пытается пересечь открытую местность, однако попадает под обстрел Сил обороны, который сопровождался применением дронов со сбрасываемыми фугасами.

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В результате этого россияне оказались разбиты, а выжившие были вынуждены бежать с поля боя, пытаясь утащить с собой раненых.

«Итог, как всегда одинаковый — позорный побег с бешеными потерями», — прокомментировали фиаско ВС РФ украинские военные.