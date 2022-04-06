ВС РФ в Чернобыле действительно рыли себе окопы в Рыжем лесу. Появилось видео с дрона
Рыжий лес принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли (Фото:Коллаж НВ)
В соцсетях появилось видео, подтверждающее информации, что ВС РФ, находясь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, действительно обустроили свои позиции в так называемом Рыжем лесу.
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На обнародованных кадрах, снятых с помощью дрона, можно разглядеть окопы, которые российские оккупанты вырыли на территории, принявшей на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время самой известной в мире техногенной катастрофы.
Войска РФ полностью покинули зону ЧАЭС 31 марта.
Российских солдат, которые около месяца провели на загрязненной территории, отправили на лечение в белорусский Гомель.
«Приехали около семи медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Согласно фото, в машинах видно людей. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат», — рассказал член Общественного совета по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
Министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук отметила, что российские военные, находившиеся в зоне ЧАЭС, заслужили премию Дарвина.
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