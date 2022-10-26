Появилось видео подрыва машины возле здания с кремлевскими пропагандистами в Мелитополе

26 октября, 11:00
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Информации о потерях оккупантов в результате взрыва не поступало (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Информации о потерях оккупантов в результате взрыва не поступало (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

В соцсетях появилось видео со взрывом возле здания, в котором расположились местные пропагандисты и сотрудники ФСБ во временно оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области.

Инцидент произошел накануне, 25 октября.

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На обнародованных кадрах с камеры наружного наблюдения видно припаркованный ВАЗ, в котором срабатывает взрывное устройство, когда к зданию с оккупантами и коллаборантами подъезжает другой автомобиль.

Видео дня

Несмотря на это, водитель второй машины, получившей существенные повреждения, выжил, и сумел покинуть место происшествия. Его дальнейшая судьба неизвестна.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1585044180447133702

Информации о потерях противника в результате взрыва не поступало.

В то же время, судя по видео, опубликованным ранее мэром Мелитополя Иваном Федоровым, критических повреждений здание не получило, и ударная волна лишь разбила стекла на окнах.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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