Появилось видео подрыва машины возле здания с кремлевскими пропагандистами в Мелитополе
Информации о потерях оккупантов в результате взрыва не поступало (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)
В соцсетях появилось видео со взрывом возле здания, в котором расположились местные пропагандисты и сотрудники ФСБ во временно оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области.
Инцидент произошел накануне, 25 октября.
На обнародованных кадрах с камеры наружного наблюдения видно припаркованный ВАЗ, в котором срабатывает взрывное устройство, когда к зданию с оккупантами и коллаборантами подъезжает другой автомобиль.
Несмотря на это, водитель второй машины, получившей существенные повреждения, выжил, и сумел покинуть место происшествия. Его дальнейшая судьба неизвестна.
Информации о потерях противника в результате взрыва не поступало.
В то же время, судя по видео, опубликованным ранее мэром Мелитополя Иваном Федоровым, критических повреждений здание не получило, и ударная волна лишь разбила стекла на окнах.