Нацгвардия показала перехват российской ракеты в Киевской области — видео

29 декабря, 13:06
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Ракета была сбита с помощью ПЗРК (Фото:Скриншот видео НГУ)

Ракета была сбита с помощью ПЗРК (Фото:Скриншот видео НГУ)

В соцсетях появилось видео перехвата одной из российских крылатых ракет во время массированной атаки оккупантов в Киевской области в четверг, 29 декабря.

Соответствующие кадры опубликовала Национальная гвардия.

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На них видно, что для уничтожения ракеты бойцы бригады быстрого реагирования НГУ использовали переносной зенитный ракетный комплекс.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/pxXvbL-8PKI

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, РФ выпустила более 100 ракет разных типов.

Их целями снова стали объекты критической инфраструктуры.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинской ПВО удалось перехватить 54 из 69 крылатых ракет.

Новым массированным ударам предшествовала ночная атака иранскими дронами-камикадзе.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия ПЗРК Ракетные удары Война России против Украины

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