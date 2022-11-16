Массированная атака РФ: обнародовано зрелищное видео перехвата одной из российских ракет

16 ноября, 13:28
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Где именно было снято обнародованное видео, не уточняется (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Где именно было снято обнародованное видео, не уточняется (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

В соцсетях появилось зрелищное видео уничтожения одной из российских крылатых ракет во время массированной атаки на критическую инфраструктуру Украины 15 ноября.

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Соответствующие кадры были обнародованы в Telegram-канале Оперативный ЗСУ.

На них видно летящую над населенным пунктом ракету, которую перехватывает украинская система противовоздушной обороны, в результате чего происходит мощный взрыв.

Видео дня

В каком именно регионе было снято данное видео, не уточняется.

Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, в связи с чем на значительной ее части начались аварийные отключения света.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия ПВО Ракетные удары Война России против Украины

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