В полной темноте. Появились уникальные кадры ночной спецоперации бойцов ССО — видео

4 августа, 11:32
Бойцы ССО добрались до места проведения операции по воде (Фото:Коллаж НВ)

Бойцы ССО добрались до места проведения операции по воде (Фото:Коллаж НВ)

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало уникальные кадры ночной спецоперации ССО.

Обнародованные кадры были сняты помощью дрона с тепловизором.

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На видео запечатлен рейд украинских бойцов в условиях полной темноты.

До места проведения операции бойцы ССО добрались водным путем с помощью надувной лодки, а по завершению задания спецназовцы так же незаметно покинули район его проведения.

Видео дня
https://www.facebook.com/AFUStratCom/videos/933469681381486/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Война России против Украины спецоперация Силы специальных операций (ССО)

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