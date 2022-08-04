В полной темноте. Появились уникальные кадры ночной спецоперации бойцов ССО — видео
Бойцы ССО добрались до места проведения операции по воде (Фото:Коллаж НВ)
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало уникальные кадры ночной спецоперации ССО.
Обнародованные кадры были сняты помощью дрона с тепловизором.
На видео запечатлен рейд украинских бойцов в условиях полной темноты.
До места проведения операции бойцы ССО добрались водным путем с помощью надувной лодки, а по завершению задания спецназовцы так же незаметно покинули район его проведения.
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