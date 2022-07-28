Терехов обнародовал видео ночного удара по Харькову 28 июля, 13:09 В результате удара пострадали несколько хозяйственных построек в парке Горького (Фото:Игорь Терехов)

Мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал видео удара российских войск, нанесенного по городу в ночь на четверг, 28 июля.

На нем видно, что одна из ракет, выпущеных оккупантами из ЗРК С-300, упала в парке Горького, оставив там огромную воронку.

По словам городского головы, в результате удара пострадали лишь несколько хозяйственных построек.

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«К счастью, аттракционы не пострадали… Жертв и раненых также нет. Это ж как надо ненавидеть само понятие красота, чтоб лупить по нашему парку!», — отметил Терехов

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