Появилось видео ликвидации в Донецке коллаборантки Пироговой

8 декабря, 08:46
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Мария Пирогова была ликвидирована в результате взрыва (Фото:Скриншот видео AzovMolozensky/Twitter)

Мария Пирогова была ликвидирована в результате взрыва (Фото:Скриншот видео AzovMolozensky/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео ликвидации во временно подконтрольном РФ Донецке фейковой «депутатки» так называемого «народного совета ДНР» Марии Пироговой.

На обнародованных кадрах видно, как она беседует о чем-то с неизвестным, а когда подходит к припаркованному рядом автомобилю, происходит взрыв.

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Его причины на данное время достоверно не известны, однако российская пропаганда утверждает, что речь идет об «обстреле ВСУ».

Видео дня

https://twitter.com/AzovMolozensky/status/1600533338363600897

Мать коллаборантки Майя Пирогова также является пособницей оккупантов, и в 2021 году она была включена российской стороной в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, в связи с чем украинская делегация отказалась от дальнейших переговоров.

Кроме того, она известна человеконенавистнический заявлениями об «очищении» Мариуполя армией РФ, жертвами которого стали тысячи мирных жителей.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1600200881344901121
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецк ДНР Российская агрессия Коллаборант Война России против Украины

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