Появилось видео ликвидации в Донецке коллаборантки Пироговой 8 декабря, 08:46 Мария Пирогова была ликвидирована в результате взрыва (Фото:Скриншот видео AzovMolozensky/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео ликвидации во временно подконтрольном РФ Донецке фейковой «депутатки» так называемого «народного совета ДНР» Марии Пироговой.

На обнародованных кадрах видно, как она беседует о чем-то с неизвестным, а когда подходит к припаркованному рядом автомобилю, происходит взрыв.

Его причины на данное время достоверно не известны, однако российская пропаганда утверждает, что речь идет об «обстреле ВСУ».

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Мать коллаборантки Майя Пирогова также является пособницей оккупантов, и в 2021 году она была включена российской стороной в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, в связи с чем украинская делегация отказалась от дальнейших переговоров.

Кроме того, она известна человеконенавистнический заявлениями об «очищении» Мариуполя армией РФ, жертвами которого стали тысячи мирных жителей.