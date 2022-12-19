На британских MRAP Wolfhound. Бутусов показал контрнаступление ВСУ на окраине Бахмута — видео 19 декабря, 11:58 Артиллерийский огонь РФ не смог остановить украинских военных (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Журналист Юрий Бутусов обнародовал видео контрнаступления украинских военных на восточной окраине Бахмута.

По его словам, российским оккупантам в результате постоянных атак удалось продвинуться в частном секторе на 160 метров, после чего они начали использовать минометы и артиллерию, чтобы не дать ВСУ провести контрнаступление.

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Несмотря на это Силы обороны пошли на прорыв под прикрытием британских бронетранспортеров MRAP Wolfhound.

Россияне в ответ открыли хаотичный огонь, поражая свои же позиции, однако остановить украинских защитников это не помогло.

Итогом контрнаступления стало бегство оккупантов, после чего украинские военные приступил к зачистке.

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полгода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.