ВСУ показали, как выглядела площадка для хранения боеприпасов на базе РФ под Джанкоем до взрыва — видео 16 августа, 16:11 Ящики с боеприпасами на базе РФ хранились под открытым небом (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как выглядела площадка для хранения боеприпасов на территории воинской части РФ под Джанкоем до взрыва.

Соответствующие кадры опубликовало у себя в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

На них видно, что ящики с боеприпасами, начавшими детонировать в результате взрыва на военном объекте, хранились прямо под открытым небом.

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На обнародованном видео также можно заметить стоянку военной техники ВС РФ, в частности, реактивных систем залпового огня Град.

«Мимо этой „экспозиции орочьей халатности“ постоянно проезжали поезда, из окон которых все прекрасно снималось на видео, одно из которых вы сейчас наблюдаете», — отметили украинские военные.

Утром 16 августа на территории российской воинской части в районе Джанкоя произошла серия взрывов.

Сначала в минобороны РФ утверждали, что причиной стало якобы случайное возгорание, однако позже заявили, что речь идет о «диверсии».

По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

Кроме того, параллельно с этим под Джанкоем загорелась трансформаторная станция.

При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены минимум девять российских самолетов.

За этим послендовала первая волна массового бегства россиян с оккупированного ими украинского полуострова.

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