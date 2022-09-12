«Так работают HIMARS». Появилось видео, как ВСУ уничтожили российскую колонну
В результате удара было уничтожено несколько танков и ТОС Солнцепек (Фото:Генштаб)
Вооруженные силы Украины разбили колонну российской военной техники, которая пыталась сбежать.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СтратКом ВСУ.
«Вот так работают HIMARS. Семь единиц техники уничтожено… Красиво очень», — говорит голос за кадром.
В результате удара были уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 Солнцепек.
В каком именно регионе было снято видео, не сообщается.
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