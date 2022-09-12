«Так работают HIMARS». Появилось видео, как ВСУ уничтожили российскую колонну 12 сентября, 10:00 В результате удара было уничтожено несколько танков и ТОС Солнцепек (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины разбили колонну российской военной техники, которая пыталась сбежать.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

«Вот так работают HIMARS. Семь единиц техники уничтожено… Красиво очень», — говорит голос за кадром.

В результате удара были уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 Солнцепек.

Видео дня

В каком именно регионе было снято видео, не сообщается.

Инфографика: НВ

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