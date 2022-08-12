ВСУ обнародовали видео с оккупантом, которого застали врасплох во время сна — видео

12 августа, 15:52
Судя по взгляду оккупанта, его пробуждение оказалось не самым приятным (Фото:Коллаж НВ)

Судя по взгляду оккупанта, его пробуждение оказалось не самым приятным (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях обнародовали видео с перепуганным военнослужащим ВС РФ, которого застали врасплох прямо во время сна.

Соответствующие кадры опубликовало у себя в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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На них видно, как неизвестный с автоматом пробирается по лесному лагерю российских оккупантов и замечает на земле укрытого красным одеялом солдата.

Видео дня

Судя по выражению лица захватчика, его пробуждение оказалось далеко не самым приятным в его жизни.

https://www.youtube.com/embed/OZoTjoN-Sn0

При этом в его глазах ясно читалось осознание того, что ничего хорошего ему столь неожиданная встреча не сулит.

Где и кем было снято обнародованное видео, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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