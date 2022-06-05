Появилось видео, как российская ракета пролетала над Южноукраинской АЭС 5 июня, 16:42 Цей матеріал також доступний українською 5 июня вражеская ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС (Фото:Скриншот с видео Енергоатом via Telegram)

НАЭК Энергоатом обнародовала видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент, когда утром 5 июня вражеская крылатая ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС.

Отмечено, что, вероятно, это одна из тех ракет, которые ударили утром по Киеву.

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