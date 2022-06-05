Появилось видео, как российская ракета пролетала над Южноукраинской АЭС

5 июня, 16:42
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5 июня вражеская ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС (Фото:Скриншот с видео Енергоатом via Telegram)

5 июня вражеская ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС (Фото:Скриншот с видео Енергоатом via Telegram)

НАЭК Энергоатом обнародовала видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент, когда утром 5 июня вражеская крылатая ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС.

Отмечено, что, вероятно, это одна из тех ракет, которые ударили утром по Киеву.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Крылатая ракета НАЭК Энергоатом Южно-Украинская АЭС Видео

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