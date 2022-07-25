Как украинский десант под обстрелами эвакуировал раненых бойцов с Азовстали в марте — уникальное видео

25 июля, 10:18
Украинский десант в марте под обстрелами эвакуировал раненных бойцов с Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Украинский десант в марте под обстрелами эвакуировал раненных бойцов с Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

В Сети появилось уникальное видео, как украинский десант в марте 2022 года эвакуировал раненых бойцов с завода Азовсталь в Мариуполе.

Ролик опубликовал у себя в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

«Как известно, несколько украинских вертолетов летали в заблокированный Мариуполь к защитникам Азовстали, доставляя еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы» — написал Геращенко.

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Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

https://www.youtube.com/embed/mq_kZf0CT3Y

В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Азовсталь Война России против Украины

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