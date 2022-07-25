Как украинский десант под обстрелами эвакуировал раненых бойцов с Азовстали в марте — уникальное видео 25 июля, 10:18 Украинский десант в марте под обстрелами эвакуировал раненных бойцов с Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

В Сети появилось уникальное видео, как украинский десант в марте 2022 года эвакуировал раненых бойцов с завода Азовсталь в Мариуполе.

Ролик опубликовал у себя в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

«Как известно, несколько украинских вертолетов летали в заблокированный Мариуполь к защитникам Азовстали, доставляя еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы» — написал Геращенко.

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Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.



В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

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