ВСУ показали, как сбили в Киевской области российскую крылатую ракету с помощью ПЗРК Stinger — видео

2 сентября, 13:42
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Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что последствия удара ракеты могли быть ужасающими (Фото:Скриншот видео Сергей Наев/Facebook)

Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что последствия удара ракеты могли быть ужасающими (Фото:Скриншот видео Сергей Наев/Facebook)

Украинские военные показали видео уничтожения в Киевской области российской крылатой ракеты.

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Соответствующие кадры в субботу, 2 сентября, обнародовал у себя в Facebook командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, ракета была сбита с помощью американского ПЗРК Stinger.

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«Встретился с личным составом мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении. Именно эти воины на днях сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса Стингер крылатую ракету. Последствия ее попадания были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры. Поблагодарил их за боевой дух, успешную организацию и обеспечение защиты украинского неба, наградил наградами За мужество и доблесть», — рассказал Наев.

https://www.facebook.com/serhiynaiev/videos/1753547291750164/
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные ПЗРК Ракетные удары Сергей Наев Война России против Украины Stinger

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