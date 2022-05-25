Артиллеристы ВСУ показали, как гоняют перепуганных оккупантов, уничтожая все их укрытия — видео

25 мая, 12:08
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Оккупанты не смогли спрятаться от разведывательного дрона и понесли серьезные потери (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты не смогли спрятаться от разведывательного дрона и понесли серьезные потери (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные заставили российских военных бегать в панике в поисках укрытий, чтобы спастись от артиллерии ВСУ.

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Соответствующее видео обнародовала у себя в Facebook 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

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На нем видно, как оккупанты бегают по своим позициям от одного полуразрушенного здания к другому, однако, благодаря разведывательному дрону, украинские бойцы их каждый раз находили, заставляя снова искать новое укрытие.

В результате работы украинской артиллерии противник понес серьезные потери.

https://www.youtube.com/watch?v=2vH-6AWnvrw
https://www.youtube.com/embed/A8hnxFf2q2E
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Российские военные Война России против Украины

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