Артиллеристы ВСУ показали, как гоняют перепуганных оккупантов, уничтожая все их укрытия — видео 25 мая, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты не смогли спрятаться от разведывательного дрона и понесли серьезные потери (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные заставили российских военных бегать в панике в поисках укрытий, чтобы спастись от артиллерии ВСУ.

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Соответствующее видео обнародовала у себя в Facebook 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

Видео дня

На нем видно, как оккупанты бегают по своим позициям от одного полуразрушенного здания к другому, однако, благодаря разведывательному дрону, украинские бойцы их каждый раз находили, заставляя снова искать новое укрытие.

В результате работы украинской артиллерии противник понес серьезные потери.

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