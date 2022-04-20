«Применяли все возможное вооружение». Появилось видео из разрушенного села Мощун, которое оккупанты хотели захватить любой ценой 20 апреля, 12:37 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Опубликовано видео из разрушенного села Мощун в Киевской области. Здесь оккупанты применяли все возможное вооружение, включая ракеты и авиацию.

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Ролик опубликован на странице Генштаба.

«Мощун крайне необходимо было взять россиянам, чтобы выйти на Киев…"Вторая армия мира» не смогла покорить маленькое село под Киевом, получила тяжелые потери и сбежала в Беларусь", — говорится в подписи к видео.

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Сейчас село Мощун полностью разрушено, отметили в Генштабе.

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