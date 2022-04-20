«Применяли все возможное вооружение». Появилось видео из разрушенного села Мощун, которое оккупанты хотели захватить любой ценой

20 апреля, 12:37
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Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

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Опубликовано видео из разрушенного села Мощун в Киевской области. Здесь оккупанты применяли все возможное вооружение, включая ракеты и авиацию.

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Ролик опубликован на странице Генштаба.

«Мощун крайне необходимо было взять россиянам, чтобы выйти на Киев…"Вторая армия мира» не смогла покорить маленькое село под Киевом, получила тяжелые потери и сбежала в Беларусь", — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Сейчас село Мощун полностью разрушено, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/355333539877609/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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