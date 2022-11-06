Появилось видео из здания Херсонской ОГА после бегства оккупантов

6 ноября, 13:44
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Оккупанты оставили после себя разграбленные помещения (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты оставили после себя разграбленные помещения (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях обнародовали видео из покинутого российскими захватчиками здания Херсонской областной госадминистрации.

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На нем видно, что в связи со своим бегством оккупанты разграбили помещения и учинили там полный разгром.

https://twitter.com/Tendar/status/1589190163325820928

И хотя кремлевский режим утверждает, что в будущем намерен вернуть себе контроль над Херсоном, судя по тому, в каком состоянии была оставлена ОГА, надежд на это у него на самом деле не много.

Видео дня

Ранее сообщалось, что россияне уже сняли со здания свой триколор.

https://www.youtube.com/watch?v=gtVz31YVz6k

Кроме того, стало известно, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерка.

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Тем не менее украинские военные считают, что столь показательное отступление может быть лишь хитростью.

«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на южном направлении Наталия Гуменюк.

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После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатыми ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

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В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   ОГА Российская агрессия Мародерство Херсон Война России против Украины

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